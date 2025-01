Le porte-parole de l’Association nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME), Abderrzak Houas, a révélé qu’il existe près de 870 000 petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie, mais ce tissu économique, a-t-il regretté, connaît un taux de fermeture d’environ 39% par an.

Houas a ajouté, lors d’une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, que la durée de vie moyenne des PME en Tunisie est de 18 mois.

Il a souligné que parmi les raisons qui mènent à la faillite des entreprises et à leur sortie du marché économique figurent le manque de législations favorisant le concept de liberté économique, d’autant plus que de nombreuses lois datent des années 60 et 70 et ne correspondent plus au contexte actuel.

Houas a, également, indiqué que les PME rencontrent des difficultés d’accès au financement. Et d’expliquer que la plupart des PME opérant dans le secteur agricole se basent sur l’auto-financement, tandis que les financements de l’Etat permettent de créer un nombre réduit d’entreprises, face à une contribution très faible des banques.

La même source a souligné que la réticence des banques à financer le secteur agricole est due à leur manque de volonté de prendre des risques, considérant le secteur agricole comme un secteur non productif et comportant des risques élevés.

Houas a affirmé qu’il n’est pas possible de financer le secteur économique en Tunisie dans un contexte d’économie fermée qui empêche le développement des entreprises. Une telle situation incombe l’introduction de réformes profondes et prudentes touchant de nombreux domaines, dont la plus importante est le code des changes.