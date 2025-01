La France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie en 2024 avec 15,2% du total des échanges de biens (142 Mds de TND), soit 21 milliards de TND (6,6 Mds d’euros).

C’est là, la conclusion d’un lecture ciblée faite par le service économique de l’ambassade de France en Tunisie des résultats du commerce extérieur pour 2024, publiés par l’Institut national des statistiques (INS).

Dans le détail, on apprend qu’au niveau bilatéral, les exportations tunisiennes vers la France ont reculé de 4,6% à 13,5 Mds TND alors que les importations de produits ont progressé de 0,5% à 8,3 Mds de TND.

Cette évolution a légèrement réduit l’excédent bilatéral avec la France qui reste largement le premier excédent bilatéral de la Tunisie (5,1 Mds de TND) contre 2, 4Mds de TND pour l’Allemagne.

Et pour ne rien oublier, les principaux clients bilatéraux clients de Tunisie sont dans l’ordre la France (21,7% des exportations, l’Italie (18,8%) et l’Allemagne (13,3%) tandis que les principaux fournisseurs sont l’Italie (12%) des importations), la Chine (11,3%) et la France (10,3%).

ABS