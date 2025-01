Depuis son lancement en 2019, Le projet « Promotion du Tourisme Durable a permis de créer environ 1100 nouveaux emplois dont 572 au profit des femmes et d’intégrer 310 opérateurs touristiques dans les activités de réseautage et d’accès au marché pour commercialiser leurs produits, a indiqué le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Soufiane Tekaya.

Intervenant au cours de la cérémonie de clôture du projet Promotion du Tourisme Durable « Diversification de l’offre touristique et création d’emplois inclusifs », tenue, mercredi à Tunis, le ministre a fait savoir que le projet a permis de soutenir près de 3500 personnes, dont 66% de femmes et 851 Petites et moyennes entreprises (PMES) dont 44% sont situées en zone rurale.

Et d’ajouter que le projet qui a favorisé la diversification de l’offre touristique pour un tourisme plus durable, inclusif et créateur d’emplois a permis également de soutenir 54 associations locales et d’organiser 248 sessions de formation, contribuant ainsi au renforcement des capacités des opérateurs partenaires du projet.

Le ministre a, par ailleurs, souligné l’importance du secteur du tourisme en termes de création de richesses et d’emplois et son rôle direct dans le positionnement du pays comme destination prometteuse pour un développement économique plus durable.

Et de préciser que le projet en question est le fruit de la coopération entre les secteurs public et privé et les partenaires étrangers de la Tunisie, soulignant le nécessité de travailler davantage sur l’amélioration de la qualité des produits touristiques et de leur diversification.

Il a, également, mis accent sur la nécessité de développer des programmes de formation répondant aux demandes des professionnels et de développer une stratégie de communication et de promotion adéquate.

De son côté, Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’UE en Tunisie la exprimé la volonté de soutenir davantage la promotion de la destination Tunisienne à travers le programme « Tounes Wijhetouna » (la Tunisie notre destination) qui se poursuivra jusqu’à 2027.

Au cours de son intervention, l’Ambassadrice d’Allemagne à Tunis, Elisabeth Wolbers a souligné que les bénéficiaires du projet ont pu développer plus de 50 nouveaux produits touristiques mettant en valeur la culture, la gastronomie et la nature, outre la mise en place de quatre routes thématiques invitant à découvrir la diversité et l’extraordinaire patrimoine naturel et culturel de la Tunisie.

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur la création de trois « Organismes de gestion de destination » (DMO) visant à promouvoir et à gérer les offres touristiques régionales, tout en travaillant avec les acteurs locaux afin de renforcer durablement la compétitivité du secteur.

Le projet a aussi créé des espaces favorisant l’innovation, l’esprit de l’entrepreneuriat et la création permettant de générer de nouveaux emplois et de développer des idées novatrices, a-t-elle encore dit. Et d’ajouter que le projet a favorisé le renforcement des liens entre les régions côtières et de l’intérieur du pays.

Le projet « Promotion du Tourisme Durable » est mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’artisanat, avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna ».