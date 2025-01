Tunis, 29 janvier (TAP) – La Tunisie se prépare à affronter un temps perturbé ce mercredi. Des pluies éparses, parfois accompagnées d’orages, sont attendues sur le nord et les régions est du centre et du sud du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). L’extrême nord-ouest pourrait connaître des précipitations localement abondantes.

Le vent, de secteur ouest, soufflera avec une intensité relativement forte à forte près des côtes et sur les hauteurs, et modérée ailleurs. La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble du littoral, avec des vagues plus fortes dans le nord.

Les températures maximales oscilleront entre 15 et 20 degrés dans la plupart des régions, mais ne dépasseront pas 10 degrés sur les hauteurs de l’ouest.