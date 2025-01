L’AS Monaco se déplace à Milan pour affronter l’Inter lors de la huitième journée de compétition. Les Monégasques vont tout donner pour intégrer le top 8.

Jusqu’à présent, l’Inter Milan affiche un excellent parcours avec cinq victoires, un match nul et une seule défaite. Les Nerazzurri occupent ainsi la quatrième place du classement avec seize points. De plus, ils possèdent la meilleure défense de cette saison 2024-2025, n’ayant encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition. Un simple match nul face à Monaco suffirait à l’Inter pour assurer sa qualification en huitièmes de finale.

De son côté, l’AS Monaco occupe la dixième place grâce à quatre victoires et un nul, totalisant treize points avec une différence de buts positive (+3). L’enjeu est crucial pour les hommes d’Adi Hütter, qui peuvent intégrer les places qualificatives en cas de bon résultat. Pour rappel, la dernière confrontation entre ces deux équipes s’était soldée par un match nul (2-2) en juillet 2022.

Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc entre l’Inter Milan et l’AS Monaco ?

Le match sera diffusé en direct ce mercredi 29 janvier sur CANAL+SPORT.