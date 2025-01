Le président de la République, Kais Saïed, a reçu mardi après-midi, au Palais de Carthage, le président de l’Instance supérieure de contrôle administratif et financier, Imed Hazgui, qui a remis au chef de l’État le vingt-neuvième rapport annuel de ladite instance.

Le président de la République a souligné la nécessité de concrétiser les recommandations contenues dans ce rapport dans les plus brefs délais, insistant sur la nécessité d’œuvrer à l’élaboration de nouvelles conceptions afin que les missions de contrôle et d’audit soient plus efficaces dans la préservation des fonds publics.