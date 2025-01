La ministre des Affaires Cullturelles, Amina Srarfi, a signé, ce mardi 28 janvier 2025, au nom de l’Etat Tunisien, le dossier de candidature en vue d’inscrire Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en prévision de son dépôt auprès du Comité du patrimoine mondial.

Une fois déposé auprès de l’Unesco, le dossier “Village de Sidi Bou Saïd Hub d’inspiration Culturelle et spirituelle en Méditerranée” fera l’objet d’ “une évaluation couvrant tous les aspects se rapportant au patrimoine architectural et technique du bien à inscrire, peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires Culturelles.

L’examen du dossier par l’instance onusienne s’étalera “sur une période de 18 mois alors que les résultats seront annoncés au cours du deuxième semestre de l’année 2026”, indique la même source.

Les dossiers du patrimoine, matériel et immatériel, sont habituellement déposés auprès du Comité du patrimoine mondial qui établit chaque année la liste des nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial. Ils sont déposés par une délégation officielle composée de représentants du ministère des Affaires Culturelles et des institutions en charge du patrimoine, à savoir l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, en plus d’un représentant de la société civile. La délégation est conduite par le Représentant Permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, à Paris.

La future inscription de Sidi Bou Saïd au patrimoine de mondial de l’UNESCO constituera une étape importante pour ce village touristique et son rayonnement, sur le double plan national et international, en tant que destination culturelle et touristique.

Aujourd’hui, la Tunisie compte neuf sites classés au patrimoine mondial dont 8 sites culturels et un site naturel, à savoir le Parc National d’Ichkeul (1980), le dernier grand lac d’eau douce d’une chaîne qui s’étendait autrefois le long de l’Afrique du Nord. La Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988), le Site de Dougga (1997) et l’Ile de Djerba (2023) sont les sites culturels classés.