L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts “Beit al Hikma” a organisé, lundi, une rencontre-débat en prélude à la signature, prévue dans les jours à venir, d’un accord de coopération avec l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO).

Ayant pour thème “La culture de demain : la nouvelle vision de l’ICESCO “, la rencontre a été marquée par la présence du directeur général de l’ICESCO, Salem Ben Mohammed Al-Malik, actuellement en visite de travail en Tunisie à la tête d’une délégation. La rencontre a été une occasion d’échanger sur les perspectives et les opportunités de collaboration entre l’ICESCO et les institutions tunisiennes dans les domaines culturel, éducatif et de la recherche.

Dans son intervention, Fethi Triki, titulaire de la chaire ICESCO pour penser le vivre-ensemble, a présenté un aperçu de la coopération entre la Tunisie et l’ICESCO. Il a salué les initiatives des chaires académiques créées par l’organisation citant notamment la chaire Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine faisant partie du Réseau de l’Organisation des Chaires Internationales de la Pensée, des Lettres et des Arts.

De son côté, le directeur général de l’ICESCO, Salem Ben Mohammed Al-Malik, a mis en lumière le riche héritage culturel et historique de la Tunisie, et a rendu hommage aux compétences tunisiennes, qu’il s’agisse d’universitaires ou d’anciens ministres, qui collaborent activement avec l’Organisation.

Evoquant la nouvelle vision de l’ICESCO adoptée en 2020, il a notamment abordé les efforts déployés pour préserver le patrimoine arabo-islamique, l’introduction de l’intelligence artificielle dans les travaux de recherche, et le respect des normes éthiques dans ce domaine.

Parmi les réalisations majeures de l’ICESCO, il a mentionné l’inscription de 724 sites historiques et éléments culturels sur les listes du patrimoine dans le monde islamique, la création de 30 chaires scientifiques dans les domaines des arts, des sciences et des lettres, ainsi que la publication de 60 ouvrages au cours des trois dernières années.

Il est à noter que la rencontre s’est déroulée en présence d’un grand nombre de personnalités scientifiques et culturelles, ainsi que du directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Ould Amar.