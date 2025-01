Wall Street a vécu une journée historique avec l’effondrement du secteur technologique. Le Nasdaq a chuté de plus de 3 %, et Nvidia, le géant des puces électroniques, a vu son action plonger de près de 17 %, effaçant 589 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance, un record sans précédent.

Cette chute s’explique notamment par l’arrivée de DeepSeek, un robot conversationnel chinois concurrent de ChatGPT. Lancé en 2023 par Lang Wen Feng, entrepreneur de 39 ans, DeepSeek s’est imposé comme l’application la plus téléchargée dans de nombreux pays grâce à sa récente mise à jour.

Comparable, voire supérieur, à ses rivaux sur certains points, il se distingue par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et sa rentabilité exceptionnelle. Contrairement à ChatGPT, DeepSeek a été développé pour moins de 6 millions de dollars, contre plus de 100 millions pour OpenAI, et utilise quatre fois moins de puces Nvidia.

Cette efficacité technologique et économique menace directement Nvidia, leader des puces, en réduisant la demande pour ses produits haut de gamme. De plus, les sanctions américaines interdisant la vente de puces à la Chine ont poussé les ingénieurs chinois à développer des alternatives, affaiblissant encore davantage la position des entreprises américaines.

Face à cette concurrence, les États-Unis répliquent. Le président Donald Trump a lancé le projet Stargate, visant à investir 500 milliards de dollars dans l’IA sur cinq ans pour rester dans la course. Pendant ce temps, la Chine intensifie ses efforts, notamment avec des acteurs comme Alibaba et Tencent.

La bataille mondiale pour la domination de l’intelligence artificielle ne fait que commencer, et un grand sommet sur l’IA, prévu le 10 février à Paris, s’annonce décisif pour l’avenir de ce secteur stratégique. (Source: France24)