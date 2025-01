La sélection tunisienne de football a hérité du Nigeria, de l’Ouganda et de la Tanzanie, lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 (Groupe C), à la lumière du tirage au sort effectué lundi soir à Rabat.

Le onze national ouvrira face à l’Ouganda à Rabat, avant d’affronter le Nigeria à Fès puis la Tanzanie à Rabat.

La phase finale de la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les matches se dérouleront dans six villes et neuf stades. Il s’agit de quatre stades à Rabat, en l’occurrence le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (69.500 places), le stade Al Barid (18.000 places), le stade olympique annexe du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (21.000 places) et le Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (22.000 places).

Le Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca (45.000 places), le Grand stade d’Agadir (41.144 places), le Grand stade de Marrakech (41.245 places), le Complexe Sportif de Fès (35.468 places) en plus du Grand stade de Tanger (75.600 places) abriteront également les matches de cette compétition.

Le coup d’envoi de la phase finale sera donné le dimanche 21 décembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, où le Maroc disputera le match d’ouverture face aux Comores. Après la phase de poules, les deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale. La phase à élimination directe débutera le 3 janvier.

Les quarts de finale se dérouleront les 9 et 10 janvier, suivis des demi-finales prévues le 14 janvier à Rabat et Tanger. La finale est prévue le 18 janvier à Rabat, tandis que le match pour la troisième place se jouera la veille au Stade Mohammed V de Casablanca.

Voici la composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique.

NB : Les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.