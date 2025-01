Le film “Where the Wind Comes From” de la jeune cinéaste tunisienne Amel Guellaty, a été retenu dans la sélection officielle pour concourir dans la catégorie World Cinema Dramatic Competition du Festival du film de Sundance, qui se tient dans sa 41ème édition du 23 janvier au 2 février 2025, à Park City et Salt Lake City dans l’Utah, aux Etats-Unis d’Amérique. Organisé par l’Institut Sundance, ce festival est l’une des plus anciennes plateformes consacrées au cinéma indépendant.

Premier long-métrage d’Amel Guellaty, le film fiction “Where the Wind Comes From” (Ween ma yekhedhna Errih, titre en arabe) sera par ailleurs projeté en première européenne lors de la 54ème édition du Festival international du film de Rotterdam (IFFR), qui se déroulera du 30 janvier au 9 février 2025. L’IFFR est considéré comme l’un des plus grands événements cinématographiques aux Pays-Bas.

Le film, une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar, met en vedette Eya Bellagha et Slim Baccar, dans les rôles principaux d’Alyssa et Mehdi, autour d’une histoire qui explore les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes en Tunisie tout en mettant en avant leur résilience et leur créativité: Alyssa, 19 ans, une adolescente rebelle, et Mehdi, 23 ans, un jeune timide et introverti, ont recours à leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Ensemble, ils imaginent des scénarios qui pourraient transformer leur vie. Leur quotidien bascule lorsqu’ils décident de participer à un concours dans le sud de la Tunisie, espérant ainsi construire un avenir meilleur, lors de cette aventure qui les amène de Tunis à Djerba.

Née en 1988 à Tunis, Amel Guellaty est photographe et réalisatrice. Elle débute sa carrière comme assistante à la réalisation sur les longs métrages “Après mai” du cinéaste français Olivier Assayas et “Mektoub My Love” du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche. En 2017, elle réalise sont premier court-métrage fiction “Black Mamba”, sélectionné dans plus de soixante festivals et lauréat d’une vingtaine de prix à travers le monde. En 2022, son deuxième court-métrage, “Chitana”, a été primé lors de la 12ème édition du Festival du film arabe de Malmo (MAFF).