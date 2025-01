La migration, ce phénomène universel et intemporel, continue de tracer des lignes de fracture dans les sociétés contemporaines. Ce que le migrant perçoit comme un rêve, la science le réduit à une donnée mesurable et ce qu’il considère comme un espoir légitime, l’institution le classe comme légal ou illégal. Entre ces perceptions opposées se dessine une réalité complexe que la pièce de théâtre “In the Belly of the Whale”, mise en scène par Marwa Manai, s’attache à explorer.

Le cycle des trois premières représentations de cette création, née d’une collaboration entre le Théâtre National Tunisien et le Théâtre National Croate de Rijeka s’est clôturé hier dimanche 26 janvier à la Salle Le 4ème Art à Tunis.

Inspirée de récits d’auteurs contemporains tels qu’Iva Papić et Dorotea Šušak, Marwa Manai déploie une fresque humaine où se croisent, ambitions et destins.

Au cœur de la narration, les personnages de l’œuvre viennent de trois horizons différents : d’abord, la chercheuse académique, qui explore les abus dans les centres de rétention, et qui constitue le fil conducteur de l’histoire, car elle rapporte les abus dans le centre de rétention B42. Son but est d’obtenir une subvention pour sa recherche. Ensuite, le responsable du centre de rétention et Leila, la jeune tunisienne qui interroge les migrants illégaux. Le premier cherche à résoudre la question du rapatriement des migrants afin de fermer le centre dans les dix jours, tandis que la seconde tente de justifier cette expulsion en prouvant la nationalité de chaque migrant.

Avec des références variées pour le texte, et des accents différents sur scène, Marwa Manai a ramené les spectateurs dans une quête dans les entrailles de “In the Belly of the Whale” sous divers angles et paradoxes: la science et son pragmatisme, l’application des lois au détriment des droits humains, devoir et trahison. Ali ment sur son identité, Mariem fait de l’humour une arme contre un système qui la broie, et Vodonoša s’efface dans une quête de renaissance hors des cadres imposés.

Au niveau de la scénographie, Marwa Manai utilise des paravents transparents pour diviser l’espace sur scène, créant ainsi un environnement qui évolue selon la situation, de l’écran de présentation de la recherche académique aux différents espaces du centre de rétention, avec des portes, des murs de chambres étroites et des murs séparant les détenus des responsables du centre. A travers ce décor, la metteuse en scène resserre les angles et accentue les pressions auxquelles les migrants et les responsables des centres de rétention font face et où l’humanité est suspendue, les identités sont mises à nu et les rêves s’éteignent ou renaissent.

La pièce qui soulève maintes réflexions sur la souffrance des migrants irréguliers et leur lutte pour la reconnaissance de leur humanité, met le doigt sur les contradictions entre les lois internationales régissant les droits de l’homme et la cruauté humaine dans la réalité, où les migrants renient leurs identités pour avoir une chance de survie. Car finalement “nous sommes tous liés par des fils invisibles, tissés par nos choix, nos actions et nos silences”, note la cinéaste.