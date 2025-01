Dans le cadre du Mois de la Francophonie 2025, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique du Nord a lancé un concours créatif régional destiné aux étudiant.e.s des établissements membres de l’AUF dans la région. Destiné aux étudiant.e.s des établissements membres de l’AUF en Afrique du Nord: Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie et Libye, ce concours de créations multimédias invite à réfléchir à la thématique “Femmes et sciences : Construire un équilibre”. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 9 février 2025 à minuit. L’annonce des lauréat.e.s aura lieu lors d’une cérémonie de remise des prix prévue pour le 21 mars 2025.

Les étudiant.e.s notamment tunisiens sont invités à exprimer leur vision de l’égalité des genres dans les sciences et les métiers d’ingénierie à travers des créations originales et inspirantes en ayant recours à divers supports: vidéos, podcasts ou des projets artistiques (affiches, bandes dessinées, etc.).

Le concours vise à encourager la production de contenus innovants et inspirants qui mettent en avant les carrières scientifiques et d’ingénierie, en particulier pour les femmes. Il s’agit également de promouvoir une prise de conscience collective et d’encourager des échanges constructifs autour des stéréotypes liés aux rôles des femmes et des hommes dans les sciences et de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la parité dans les métiers scientifiques et techniques.

Les projets soumis seront évalués selon plusieurs critères notamment l’originalité de la création et sa pertinence par rapport à la thématique ainsi que la qualité visuelle et sonore pour ce qui est des vidéos. Les créations devront mettre en lumière les défis et opportunités liés à la parité dans les sciences, tout en proposant des solutions novatrices.