La Tunisian AI Society (𝗧Λ𝗜𝗦) est fière d’annoncer les lauréats des 𝗧𝘂𝗻𝗶𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀, célébrant les talents les plus brillants qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle en Tunisie et au-delà. Cette prestigieuse distinction rend hommage aux réalisations exceptionnelles des professionnels, chercheurs et pionniers tunisiens qui contribuent de manière significative au paysage mondial de l’IA.

Les lauréats de cette année sont :

Imed ZITOUNI : Directeur de l’ingénierie chez Google, il dirige les initiatives en matière d’intelligence artificielle et de recherche depuis Bellevue, dans l’État de Washington aux États-Unis, et Zurich, en Suisse. Depuis juin 2019, Imed supervise les efforts de recherche et développement en compréhension du langage naturel (NLU) et en ingénierie des connaissances (KE) visant à améliorer Google Search et Assistant. Son leadership visionnaire dans l’avancement des applications d’IA est démontré par ses travaux innovants chez Google ainsi que par sa participation active à des conférences majeures sur l’IA, comme son rôle de président de la piste industrielle pour EMNLP 2023. Il est expert en développement d’algorithmes d’apprentissage automatique pour la modélisation du langage et la reconnaissance vocale, en direction d’équipes axées sur l’IA conversationnelle et la compréhension du langage naturel, ainsi qu’en création de solutions de pointe pour les assistants numériques et les moteurs de recherche. Ses contributions ont révolutionné le fonctionnement des moteurs de recherche et des systèmes d’IA, renforçant sa réputation de leader dans le domaine.

Islem REKIK : Maître de conférences à l’Imperial College London (I-X Hub), au Royaume-Uni, et directrice du laboratoire Brain And Signal Research and Analysis (BASIRA). Ses recherches novatrices portent sur le développement de modèles d’intelligence artificielle (IA) inclusifs, abordables et robustes, avec un accent particulier sur l’imagerie cérébrale et les neurosciences. Au cours de sa carrière, elle a dirigé plus de 90 projets de recherche innovants à l’intersection de l’intelligence artificielle (IA) et de la santé, et publié plus de 130 articles à fort impact. Pionnière dans le domaine de la neuroIA générative depuis 2018, elle a introduit la première génération de modèles de réseaux neuronaux génératifs sur graphes. Elle a également joué un rôle clé dans la communauté académique, en tant que coprésidente et organisatrice de plus de 20 conférences, ateliers et compétitions internationales, contribuant ainsi au dialogue mondial sur l’IA dans les domaines de la santé et des neurosciences.

Mohamed JMAIEL : Professeur titulaire en informatique à l’École nationale d’ingénieurs de Sfax, en Tunisie, depuis le 5 février 2009. Ses recherches couvrent plusieurs domaines avancés, notamment l’ingénierie logicielle des systèmes distribués, les méthodes formelles dans l’architecture orientée modèles, les systèmes adaptatifs et pervasifs, les intergiciels autonomes et les applications de l’intelligence artificielle. Il a publié plus de 220 articles dans des conférences et revues internationales, apportant ainsi des contributions importantes à son domaine. Il a également coédité six actes de conférences et cinq numéros spéciaux de revues, organisé et coprésidé des comités de programme pour de nombreuses conférences internationales, et dirigé plusieurs projets de recherche d’envergure. Par son travail, le professeur Jmaiel continue de stimuler l’innovation en informatique en Tunisie et à l’échelle mondiale.

Ces distinctions mettent en lumière la portée mondiale de la recherche et du développement en IA, en récompensant des leaders de l’industrie (États-Unis), du monde académique (Royaume-Uni) et de la recherche appliquée (Tunisie). Leur travail collectif fait progresser le domaine de l’IA dans divers secteurs, de la technologie de recherche aux applications dans le domaine de la santé et aux solutions pratiques d’IA.

Critères d’attribution :

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des critères suivants :

Contributions académiques et de recherche : Excellence dans les réalisations académiques et les publications liées à l’IA.

: Excellence dans les réalisations académiques et les publications liées à l’IA. Participation à des conférences : Engagement dans des conférences régionales et internationales pour présenter leurs travaux.

: Engagement dans des conférences régionales et internationales pour présenter leurs travaux. Expérience professionnelle et notoriété : Expertise en IA et reconnaissance dans la communauté professionnelle.

: Expertise en IA et reconnaissance dans la communauté professionnelle. Contributions à la communauté de l’IA : Efforts actifs pour soutenir et développer l’écosystème de l’IA en Tunisie.

: Efforts actifs pour soutenir et développer l’écosystème de l’IA en Tunisie. Impact éthique et social : Influence positive de leurs travaux sur des questions éthiques et sociétales.

: Influence positive de leurs travaux sur des questions éthiques et sociétales. Innovation et potentiel d’avenir : Création de solutions innovantes avec des perspectives de croissance et de pertinence mondiale.

À propos de la Tunisian AI Society (𝗧Λ𝗜𝗦) :

La Tunisian AI Society (TΛIS) est une association récemment créée dédiée à la promotion et au développement de l’intelligence artificielle en Tunisie. Fondée en 2023 par l’association RECONNECTT, TΛIS est basée à Paris et œuvre pour favoriser l’innovation, la collaboration, et l’excellence dans le domaine de l’IA, tout en renforçant les liens entre les talents tunisiens en Tunisie et à l’échelle internationale.

Pour plus d’informations sur les lauréats ou les prix, veuillez contacter :

