Le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Fethi Zouhair Nouri, a appelé les banques et la Poste tunisienne à prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires pour fournir aux clients les nouveaux formats de chèques dans les délais, tout en offrant des solutions de paiement alternatives pour répondre à leurs attentes.

Nouri a présidé, le 24 janvier 2025, une séance de travail à laquelle ont pris part les responsables de la Poste tunisienne, des banques et de la société «Tunisie Clearing» afin de suivre l’application des dispositions de la loi N°41-2024, promulguée le 2 août 2024, relative aux chèques.

La réunion a porté sur les préparatifs du secteur bancaire en vue du lancement, le 2 février 2025, de la plateforme électronique unifiée pour les chèques et de l’entrée en vigueur des nouveaux modèles de chèques. Nouri a souligné que cette réforme du système de chèques représente un changement radical dans le système de paiement.

Et de poursuivre que cette plateforme est un nouveau jalon qui s’ajoute à l’infrastructure de paiement en vue d’une modernisation et d’une solidité supplémentaire qui vont renforcer la confiance dans les moyens de paiement, soutenir l’intégrité des transactions financières, améliorer l’accès aux services bancaires et l’intégration financière.

Le Gouverneur de la BCT a mis en exergue, à cette occasion, les efforts déployés par tous les intervenants dans le secteur ce qui a permis de réaliser des progrès significatifs dans la mise en œuvre de ces mesures. Il a souligné, en outre, la nécessité de conjuguer les efforts pour achever le fonctionnement de la nouvelle plateforme en temps opportun, au service de l’intérêt public et de l’économie nationale.

Nouri a évoqué l’importance d’une politique de communication efficace impliquant tous les acteurs pour faire connaître les nouvelles procédures des chèques, simplifier les concepts pour les clients, les accompagner et répondre de manière appropriée à leurs demandes.