Une série de cinq courts métrages réalisés par des étudiants de l’École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth (ESAC) et le court métrage “Rihla” de Jamil Najjar, seront projetés, le mardi 28 janvier, à partir de 18h, à l’Auditorium de l’Institut français de Tunisie (IFT).

La rencontre sera suivie d’un moment d’échange avec le réalisateur, également enseignant à l’ESAC. L’entrée sera libre, dans la limite des places disponibles, indique l’IFT.

Né le 10 août 1980 à la Goulette, Jamil Najjar est diplômé de l’Institut Supérieur des Arts et du Multimédia à la Manouba. Il a réalisé en 2003 son premier court-métrage, «Offside» (Hors jeu), pour lequel il a reçu le Prix du Jury au Festival international du Film Amateur à Kélibia (FIFAK). «Ghasra» (2015) est son second court-métrage suivi de “Rihla” (ça roule) en 2022.

En tant qu’assistant-réalisateur, il était aux côtés de Leyla Bouzid dans son film multiprimé et sélectionné dans divers plusieurs festivals étrangers “À peine j’ouvre les yeux” (2015). Coécrit par Leyla Bouzid et Marie-Sophie Chambon, ce long métrage de fiction (102 mn) est une coproduction entre la Tunisie, la France, la Belgique et les Emirats arabes Unis.

L’année de sa sortie, ce Drame a remporté quatre prix aux 26èmes Journées Cinématographiques de Carthage – JCC (Tanit de bronze, Prix ex-aequo du jury TV5 Monde- de la Compétition de La Première Œuvre, Prix FIPRESCI et Mention spéciale du Jury UGTT). Lors de sa première mondiale à la 72ème Mostra de Venise, en Italie, il a eu le prix du Public dans la section Venise days. Il est également lauréat du Bayard d’or du meilleur premier film au Festival international du film francophone de Namur (Belgique)

En tant qu’acteur, Jamil Najjar a joué dans “Bolice le film”, dernier film de Majdi Smiri. Ce long métrage de fiction, sorti en novembre 2024, est porté par un casting composé de Kamel Touati, Chedly Arfaoui, Nidhal Saadi, Rym Ben Massou et Mouna Noureddine.

Les six films qui seront en projection et leur synopsis :

“1321” de Bilel Zaghdoudi (15′)

À cause des pressions de la société, Jamila, une infirmière, a décidé de se lancer dans un voyage à la recherche de son homme idéal

“Bloody Barely” de Hamma Zarrouki (18′)

Sur les rives de la grande Vallée, un conflit armé éclate lors de la récupération d’une jeune fille kidnappée. La fille réussit finalement à se débarrasser de son violeur.

“I loved you when i closed my eyes” de Sami Gassara (13′)

Un jeune homme, passionné par les arts et la littérature romantique, tombe amoureux d’une fille qu’il rencontre dans ses rêves.

“Les buveurs des larmes” de Hazar Abbessi (24′)

Après la troisième guerre mondiale, le soleil se lève dans un futur post-apocalyptique où l’eau est devenue une ressource rare. Un jeune couple choisit de quitter sa tribu à la recherche d’une jungle mythique qui contient une source d’eau inépuisable. Des péripéties rocambolesques animeront leur aventure. Vont-ils réussir à rejoindre l’Eldorado ?

“Saber Yahki” de Ghazi Arafoui (14′)

Fasciné par la psychologie, Saber, un jeune garçon reçoit des gens dans son garage pour faire des séances de thérapie en échange de médicaments pour psychotiques.

“Rehla” de Jamil Najjar (27′)

Habib embarque sa famille dans un voyage à travers la Tunisie, à destination de Zarzis région natale de Habib, pour y passer tous ensemble les vacances d’été. Seulement le voyage vas vite tourner au cauchemar pour les membres de la famille, Habib essaye d’embellir l’image de sa patrie et d’enjoliver les péripéties mais au file de la traversée en voiture ils vont êtres confrontés à des situations de plus en plus improbables, la route leurs réserve bien des surprises.