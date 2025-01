L’Américaine Madison Keys, 14e joueuse mondiale, a remporté ce samedi l’Open d’Australie, décrochant ainsi son premier titre en Grand Chelem à 29 ans. En finale, elle a battu la N.1 mondiale, Aryna Sabalenka, en trois sets accrochés (6-3, 2-6, 7-5), l’empêchant de réaliser un troisième sacre consécutif à Melbourne.

Keys, qui avait déjà atteint une finale majeure à l’US Open en 2017, a signé une performance impressionnante en éliminant successivement la N.2 mondiale, Iga Swiatek, et Sabalenka. Ce succès à Melbourne vient confirmer la dynamique victorieuse de l’Américaine, qui avait déjà triomphé début janvier au tournoi d’Adélaïde, portant sa série de victoires consécutives à 12. Grâce à cette performance, elle grimpera lundi à la 7e place du classement WTA, égalant ainsi son meilleur classement en carrière.

Avec cette victoire tardive en Grand Chelem, Keys rejoint un cercle restreint de joueuses ayant décroché leur premier titre majeur à un âge avancé. Avant elle, seules Francesca Schiavone (29 ans et 347 jours à Roland-Garros 2010), Ann Jones (Wimbledon 1969 à plus de 30 ans) et Flavia Pennetta (US Open 2015 à 33 ans) avaient réussi cet exploit.

Pour Aryna Sabalenka, cette défaite met un terme à une impressionnante série de 20 victoires consécutives à Melbourne. La joueuse bélarusse, triple lauréate en Grand Chelem (Open d’Australie 2023 et 2024, US Open 2024), espérait égaler les performances historiques de Martina Hingis, qui avait remporté trois titres consécutifs entre 1997 et 1999.