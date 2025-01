Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), la journée de samedi sera marquée par des brumes locales sur les régions de l’Est, suivies d’un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

En fin de journée et durant la nuit, les nuages deviendront plus denses sur les régions de l’Ouest, avec des précipitations faibles et éparses attendues à Gafsa et Kasserine.

Le vent soufflera du secteur sud, d’intensité faible à modérée, avant de se renforcer près des côtes Est, où la mer passera d’un état calme à peu agitée, puis deviendra houleuse.

Côté températures, une légère baisse est prévue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22°C, tandis qu’elles ne dépasseront pas les 15°C sur les hauteurs de l’Ouest.