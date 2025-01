La Cité de la Culture Chedly Klibi-Tunis accueillera le dimanche 9 février 2025, la “Fête du Japon 2025”, un événement consacré à la découverte de la richesse et de la diversité de la culture japonaise. De 11h à 16h, une série d’activités simultanées se déroulera dans les espaces du Théâtre de l’Opéra et du Théâtre des Jeunes Créateurs, informe l’ambassade du Japon en Tunisie.

“La Fête du Japon 2025” offrira aux visiteurs une programmation variée avec notamment des spectacles traditionnels de tambours Taiko, présentés par des musiciens venus directement du Japon et des performances de budo (arts martiaux traditionnels japonais ) réalisées par des budôkas tunisiens. Les visiteurs pourront également profiter de la projection d’un film japonais, d’expositions d’art floral Ikebana ainsi que d’autres facettes de la culture nippone.

Un événement parallèle célébrera le 50ème anniversaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Tunisie, un partenaire de longue date, qui oeuvre, depuis 1975, dans trois grands axes de coopération : “le Développement industriel et d’infrastructures économiques”, “le Développement Régional” et “l’Aménagement des ressources en eau et la prévention des catastrophes naturelles”. Parmi les réalisations emblématiques de la JICA en Tunisie figurent notamment le Pont de Radès-La Goulette, la Centrale électrique de Radès, les autoroutes reliant Sfax-El Jem et Gabès-Médenine, ainsi que la Station de dessalement d’eau de mer de Sfax etc.