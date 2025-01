La gestion des finances publiques et les moyens d’en assurer une bonne gouvernance ont été au centre d’une séance de travail présidée hier vendredi par la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, selon un communiqué publié par le ministère.

Dans ce contexte, la ministre a souligné l’importance de rapprocher les points de vue entre les contrôleurs des dépenses publiques et les directeurs des établissements, administrations et institutions culturelles et de rechercher des solutions radicales pour surmonter les obstacles tout en prenant en considération la spécificité de ce secteur créatif, et garantir une bonne gestion du système de contrôle financier interne.

Amina Srarfi a réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir les efforts de l’Instance générale de contrôle des dépenses publiques pour renforcer la bonne gouvernance et de consacrer les principes de transparence, d’intégrité, de contrôle, d’inspection et d’audit au sein du secteur public.

La séance a permis d’exposer les difficultés rencontrées par les établissements publiques relevant du ministère des affaires culturelles dans l’accomplissement de leurs missions. Parmi les points soulevés figure l’obligation de la présence d’un contrôleur des dépenses publiques aux réunions traitant de certains dossiers financiers, afin de recueillir son avis et d’éviter d’éventuelles problématiques.

Par ailleurs, la séance a permis d’aborder d’autres questions, notamment l’efficacité de l’application du principe de concurrence dans le processus d’acquisition ou de remplacement des spectacles artistiques, ainsi que le refus d’approuver les propositions d’engagement relatives aux frais de déplacements et d’hébergement, notamment dans le cadre de l’organisation de formations, d’événements culturels et de résidences artistiques.

La séance de travail s’est déroulée en présence de Kaouther Néji, présidente de l’Instance générale de contrôle des dépenses publiques ainsi que de membres de l’instance, de cadres du ministère et de délégués régionaux aux affaires culturelles.