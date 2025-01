TELNET Holding a enregistré une progression de 13,28 % de ses produits d’exploitation, atteignant 70,03 millions de dinars à fin décembre 2024. Le pôle Recherche et Développement, représentant 87,63 % des revenus, a connu une hausse de 14,85 %, soutenue par la croissance des segments Monétique (+11 %), MultiMedia (+46 %) et Télécom (+32 %). Le pôle Services PLM et Intégration Réseaux a également progressé de 3,30 %, illustrant la diversification du groupe. Avec une marge d’EBITDA de 20,23 %, TELNET confirme sa rentabilité tout en poursuivant ses engagements sociétaux et environnementaux dans le cadre de sa politique RSE.

TELNET poursuit ses réalisations sociétales et environnementales en 2024 et ce conformément aux objectifs de développement durable fixés dans sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)/ESG.

– Produits d’exploitation: Les produits d’exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 61 818 228 dinars au 31 décembre 2023 à 70 028 427 dinars au 31 décembre 2024 soit une évolution de 13,28%.

Les indicateurs au 31 décembre 2024 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer principalement par pôle d’activités comme suit :

Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 87,63 % des produits d’exploitation au 31 décembre 2024) :

Au 31 décembre 2024, les activités R&D ont connu une évolution remarquable de 14,85% par rapport au 31 décembre 2023. Cette évolution est marquée, essentiellement par l’accroissement continue du volume d’affaires au niveau de l’activité Monétique (+11%) et l’accroissement remarquable de l’activité MultiMedia (+ 46 %) et de l’activité Télécom (+32%).

Le Groupe Telnet montre une croissance globale positive et un maintien d’une solide rentabilité :

L’augmentation significative de la marge d’EBITDA est un signe positif pour la rentabilité, malgré les augmentations des charges. Cela montre que le groupe parvient à mieux gérer ses coûts par rapport à ses revenus.

Pôle services PLM et services intégration réseaux (représente 12,37 % des produits d’exploitation au 31 décembre 2024) :

Au 31 décembre 2024, ce pole a connu une évolution de 3,30 % par rapport au 31 décembre 2023 qui provient principalement de l’activité des services PLM qui a enregistré une croissance de 6,23% par rapport au 31 décembre 2023.

EBITDA:

– Au 31 décembre 2024, l’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 14 164 069 dinars.

– Au 31 décembre 2024, l’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 5 430 454 dinars.

– Marge d’EBITDA:

– Au 31 décembre 2024, la marge d’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 20,23%.

– Au 31 décembre 2024, la marge d’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 66,69%.