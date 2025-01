La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a clôturé l’année 2024 sur une note positive avec une hausse de 7,1 % de ses produits d’exploitation bancaire, atteignant 10,8 millions de dinars, soutenue par l’augmentation des intérêts et des revenus du portefeuille d’investissement. Le Produit Net Bancaire a progressé de 4,8 %, totalisant 68,1 millions de dinars. L’encours des crédits a enregistré une croissance de 6,1 %, portée par une forte demande des entreprises. Par ailleurs, les dépôts ont bondi de 14,5 %, atteignant 1,11 milliard de dinars, avec une augmentation notable des dépôts à terme de 29,6 %, confirmant la confiance des clients.

Les produits d’exploitation bancaire de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE-ont enregistré au cours de l’année 2024 une évolution de 10,788 millions de dinars (+7,1%) par rapport à l’année 2023, du fait de la hausse des intérêts de 8,154 millions de dinars (+7,9%) et des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 1,660 million de dinars (+11,1%).

Les charges financières ont enregistré une évolution de 7,684 millions de dinars (+8,9%).

Le Produit Net Bancaire a enregistré à fin décembre 2024 une évolution de 4,8% par rapport à fin décembre 2023. Il a atteint 68,131 millions de dinars à fin décembre 2024.

Le portefeuille titre commercial et d’investissement a enregistré une augmentation de 58,894 millions de dinars (+30,0%).

L’encours nets des crédits s’est élevé à fin décembre 2024 à 976,226 millions de dinars contre 920,339 millions de dinars à fin décembre 2023 enregistrant ainsi une augmentation de 6,1% (+55,887 millions de dinars) ; résultant essentiellement de la hausse des crédits CT aux entreprises de 26,787 millions de dinars (+11,5%), des crédits MLT aux entreprises de 13,831 millions de dinars (+7,8%) et des crédits leasing de 9,498 millions de dinars (+19,6%).

Les dépôts ont affiché une augmentation de 140,913 millions de dinars, soit (+14,5 %) pour passer de 973,734 millions de dinars à fin décembre 2023 à 1114,647 millions de dinars à fin décembre 2024.

Les dépôts à terme ont connu une augmentation de 139,290 millions de dinars (+29,6%).

Les dépôts sous forme d’épargne se sont élevés à 189,751 millions de dinars à fin décembre 2024.