Une délégation d’entreprises tunisiennes prendra part à la 6ème édition du Salon de l’alimentation et des boissons de l’Afrique de l’Ouest “Food And Beverage West Africa 2025” qui se tiendra à Lagos au Nigeria, du 10 au 12 Juin 2025. La participation tunisienne est organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en collaboration avec sa représentation commerciale à Abuja.

Les entreprises intéressées par la participation à cet évènement peuvent s’inscrire via la plateforme E-CEPEX au plus tard le 31 janvier 2025.

Le CEPEX a souligné que ce salon offrira aux entreprises participantes une plateforme d’échange à l’échelle régionale et internationale et leur permettra de rencontrer les principaux décideurs de l’industrie alimentaire et des boissons africaine, notamment les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les représentants de l’industrie hôtelière et d’explorer les opportunités de partenariats dans un marché en pleine expansion.

Ce salon donnera également plus de visibilité sur le marché nigérian et ceux des pays voisins étant donné qu’il s’agit d’un salon leader de l’industrie alimentaire et des boissons en Afrique de l’ouest avec plus de 350 exposants du monde entier et plus de 6000 visiteurs professionnels venus de tout le continent africain.