L’Institut Arabe Des Chefs d’Entreprises (IACE) lance, vendredi, un appel à contributions aux compétences tunisiennes, pour soumettre des productions économiques sur sa nouvelle plateforme «Eco Tous» qui ambitionne de vulgariser et diffuser les contenus économiques.

A travers cette plateforme, l’IACE entend renforcer la culture économique de la population tunisienne autour des enjeux économiques et de développement durable aux niveaux national et international. Les contributions doivent s’articuler autour de certains thèmes comme la macroéconomie (inflation, fiscalité, etc.), l’économie sociale (migration, économie informelle, etc.), la mondialisation (diplomatie économique, accords commerciaux), la gouvernance, l’économie environnementale et le développement durable (transition énergétique, changement climatique, gestion des ressources naturelles, économie circulaire, etc.) et l’économie numérique (transition numérique, intelligence artificielle, digitalisation, etc.).

Créée en partenariat avec l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH), cette plateforme est destinée au grand public et particulièrement aux jeunes. Elle vise à regrouper des analyses économiques et des études de différentes catégories, avec pour objectif de rendre l’information économique plus accessible, favoriser une meilleure compréhension des enjeux économiques, et promouvoir la diffusion des travaux des producteurs de savoir, tout en veillant à garantir leur rigueur scientifique.

La plateforme «Eco Tous» s’inscrit dans le cadre du projet « Savoirs Éco », mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Union Européenne. L’IACE s’engage à renforcer la culture économique de la population tunisienne autour des enjeux économiques et de développement durable aux niveaux national et international. Les personnes intéressées doivent soumettre leurs candidatures avant le 20 février 2025.