Quelque 478 sociétés industrielles installées dans les différentes régions du pays, ont bénéficié, jusqu’à ce jour, des prestations dans le cadre du programme « Croissance Qualitative de l’Emploi (CQE), c’est ce qu’a été annoncé, lors de la réunion, tenue vendredi, du comité de pilotage du projet de coopération technique avec l’Union européenne et l’Allemagne.

D’après un communiqué, publié par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, les interventions de ce programme ont ciblé plusieurs activités, notamment des secteurs prometteurs tels que l’agro-alimentaire, le textile, le prêt à porté, les industries chimique, électronique et mécanique…, ce qui a permis de créer 1200 nouveaux postes d’emploi et d’améliorer le chiffre d’affaires de ces sociétés.

S’étalant sur la période 2022-2026, le programme CQE vise à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises tunisiennes en leur fournissant des services innovants, en rapport avec la facilitation des exportations, l’adoption de l’économie verte, la réduction des émissions de carbone, et le recours aux technologies modernes, à l’industrie intelligente et à la numérisation. Il s’agit d’aider les entreprises à adopter des méthodes de management d’énergie efficaces et à s’adapter aux standards de qualité.

Ce programme est financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et l’Union européenne en Tunisie et il est mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le département de l’Industrie.