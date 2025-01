Les travaux du deuxième forum régional des programmes de développement de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) ont démarré, vendredi matin, à Tabarka (gouvernorat de Jendouba), avec la participation des différents intervenants dans les affaires sociales et de développement dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Beja et Bizerte, a indiqué la présidente de l’UTSS, Naïma Jalassi dans une déclaration à l’Agence TAP.

Elle a expliqué que ce forum, de deux jours, vise à présenter l’UTSS en tant qu’acteur de développement cherchant à réaliser l’intégration sociale et économique des catégories sociales démunies et des personnes à faible revenu, à améliorer leurs conditions de vie, à les transformer en acteurs dans leur environnement économique et social et à consacrer les principes de l’État social, à travers son appui aux projets individuels et collectifs, leur suivi, l’accompagnement des partenariats et la fourniture des garanties assurant leur réussite afin de parvenir à la réduction des disparités, à rompre l’isolement des groupes marginalisés et favoriser leur ouverture sur leur environnement.

Pour sa part, Fatma Ben Mahmoud, chargée des programmes de développement à l’UTSS, a expliqué que la philosophie de l’Union est fondée sur la transformation des bénéficiaires de micro-projets individuels ou collectifs en acteurs de développement capables de production et d’impact économique, soulignant à cet égard la nécessité d’une bonne sélection des projets, d’un bon suivi et accompagnement, d’une formation, de l’organisation de partenariats, d’incitations et de l’identification des retombées sociales et économiques.

« L’UTSS a contribué à la création, au financement et au suivi de plus de 9 500 projets, dont 750 projets collectifs », a-t-elle précisé.