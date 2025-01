Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, jeudi, lors de sa visite à Bernes, en Suisse, une rencontre avec des chefs d’entreprises, hommes d’affaires tunisiens et professionnels indépendants résidant en Suisse.

Ont pris part à cette rencontre, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, l’ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à Genève, Sabri Bachtobji ainsi que les membres de la délégation à Berne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance du rôle des hommes d’affaires tunisiens résidant à l’étranger dans la consolidation des intérêts économiques de la Tunisie avec d’autres pays et la création de nouvelles opportunités pour promouvoir les exportations tunisiennes vers les marchés étrangers.

Cette rencontre a, en outre, permis de prendre connaissance des principales préoccupations et intérêts des entrepreneurs et chefs d’entreprises tunisiens établis en Suisse.

Ces dernier ont exprimé leur entière disposition à soutenir l’économie nationale et à contribuer à renforcer la position de la Tunisie en tant que destination prometteuse pour les investissements et le tourisme.

De son côté, le ministre de l’Économie et de la Planification a souligné la détermination du gouvernement à promouvoir l’investissement et à améliorer le climat des affaires en soutenant les investisseurs et en réduisant les obstacles auxquels ils font face.

Il a, dans ce contexte, insisté sur la simplification des procédures administratives et la mise en place d’un cadre juridique permettant d’attirer les acteurs économiques dans tous les domaines.

Par ailleurs, le ministre a présenté aux participants à la rencontre les principaux axes de la politique économique tunisienne ainsi que les perspectives prometteuses des indicateurs économiques pour la période à venir.