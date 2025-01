La municipalité de Gafsa entamera, le mois de janvier courant, la réalisation de plusieurs projets d’éclairage public, de pavage et d’asphaltage de plusieurs routes et de boisement pour un coût total de plus de 863 mille dinars.

La chargée de la gestion des affaires de la municipalité de Gafsa, Saoussen Guesmi, a précisé à la TAP que ces investissements sont financés par La Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL).

Le projet d’éclairage public concerne les zones d’expansion urbaine de la municipalité de Gafsa, incluant les localités d’El Aguila, El Fejj, Menzel Mimoun, Metkidess, Guettis Errhiba et Ksour Lakhwa, a-t-elle souligné

D’un coût de 263 mille dinars, le projet prévoit l’installation de 90 nouveaux poteaux électriques fonctionnant à l’énergie solaire, ainsi que d’autres connectés au réseau électrique de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), en plus de l’entretien des anciennes installations, selon la même source.

Elle a également indiqué que le projet de pavage et de plantation d’arbres sur les bords de plusieurs routes couvrira les mêmes zones, pour un coût total estimé à 200 mille dinars, sur une longueur d’environ 1,6 km, avec la plantation de plus de 200 arbres, principalement dans le périmètre des établissements scolaires.

Par ailleurs, la responsable municipale a fait savoir qu’une enveloppe d’environ 400 mille dinars a été allouée au projet de bitumage de plusieurs routes dans la région d’El Aguila, sur une longueur d’un km.

Le projet inclut l’asphaltage de ces routes en béton bitumineux, les travaux de pavage et l’installation des voieries.