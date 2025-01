Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed a reçu, jeudi, au siège du département, l’ancien premier ministre kenyan, candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA) Raila Amolo Odinga et la délégation l’accompagnant.

L’entretien a été l’occasion de mettre en avant les relations privilégiées établies entre les deux pays et la volonté commune de les développer dans divers domaines.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d’Etat a souligné l’engagement actif de la Tunisie comme du Kenya au sein des structures de l’Union en vue de promouvoir l’action africaine commune, réaliser les objectifs de développement durable des Agendas 2030 et 2063 et renforcer la position de l’UA en Afrique et au niveau international, conformément à son Acte Constitutif.

Après avoir passé en revue la vision de son pays visant à renforcer l’action africaine commune et à relever les défis qui se posent, le candidat kenyan à la présidence de la Commission de l’UA a fait observer que l’Afrique regorge de potentialités et de ressources qui doivent être exploitées et orientées vers les populations africaines, la jeunesse, en particulier.