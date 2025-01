Les viandes rouges transformées, comme les saucisses, la charcuterie et les hot-dogs, sont liées à de nombreux problèmes de santé. Récemment, une étude a révélé qu’une consommation excessive de viande rouge pouvait également endommager le cerveau.

Dans une étude publiée dans la revue Neurology, le Dr Daniel Wang, professeur de médecine à Harvard et son équipe, ont rapporté que les personnes qui consommaient la viande rouge la plus transformée avaient un risque 14 % plus élevé de développer une démence sur une période de plus de quatre décennies. , par rapport à ceux qui ont consommé des quantités minimes de cette viande, écrit “Time”.

L’étude a analysé les données de plus de 130,000 150 professionnels de la santé inscrits dans deux grandes études : l’étude sur la santé des infirmières et l’étude de suivi des professionnels de la santé. Tous les deux à quatre ans, les participants ont répondu à des enquêtes alimentaires détaillées portant sur plus de XNUMX produits alimentaires. En outre, des données de santé sur les diagnostics de démence et de brèves questions sur la mémoire des individus ont été collectées.