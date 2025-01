La Tunisie vise à réduire l’incidence de la tuberculose à moins de 20 cas pour 100 000 habitants à travers la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la tuberculose 2025-2028.

En 2023, la Tunisie a enregistré environ 3014 cas de tuberculose, soit 26 cas pour 100 000 habitants, contre 3264 cas en 2022, soit 28 cas pour 100 000 habitants, ce qui confirme que la situation épidémiologique est stable, selon le ministère de la Santé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que la prévalence de la tuberculose est élevée lorsqu’on enregistre plus de 30 cas pour 100 000 habitants par an, moyenne lorsqu’elle se situe entre 20 et 30 cas pour 100 000 habitants par an, et faible lorsqu’elle est inférieure à 20 cas pour 100 000 habitants par an.