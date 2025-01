La Banque Centrale de Tunisie a émis une circulaire rappelant l’importance des nouvelles dispositions législatives concernant la réduction des taux d’intérêt fixes sur les crédits bancaires.

Selon les modifications apportées par la loi n° 41 de 2024, entrée en vigueur le 2 août 2024, ces ajustements visent à alléger les charges financières pesant sur les emprunteurs tunisiens. La mesure est désormais obligatoire pour toutes les institutions bancaires tunisiennes, qui doivent appliquer ces changements sans délai.

Les banques sont appelées à accorder une attention particulière aux demandes des clients et à les traiter de manière appropriée. Il est essentiel que les banques appliquent cette réforme conformément à la loi, en veillant à répondre de manière claire et motivée aux requêtes des clients qui remplissent les critères légaux.

L’objectif est de garantir que cette nouvelle législation profite effectivement aux emprunteurs tout en renforçant la transparence et l’efficacité du secteur bancaire.

Ce que prévoit la loi 41 du 2 août 2024

Article 412, troisième (nouveau) : La banque doit limiter les raisons de l’émission de chèques sans provision, renforcer son rôle économique et social, et éviter les pratiques contraires aux normes professionnelles. Elle doit prendre des mesures en faveur des particuliers, des propriétaires de petites entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises, notamment les suivantes :