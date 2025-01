Dans le cadre de la stratégie nationale visant à promouvoir un développement inclusif et durable, les sociétés communautaires occupent une place centrale. Ces structures encouragent une gestion équitable des ressources locales et renforcent l’autonomie économique des régions, tout en répondant aux défis socio-économiques.

La BIAT, acteur clé de l’écosystème économique national, va bien au-delà du rôle traditionnel de financement. Elle se distingue comme un véritable partenaire d’accompagnement, de formation et de conseil, offrant aux entrepreneurs des sociétés communautaires un soutien global.

Accompagnement et Formation : des piliers pour la réussite des projets

Dans le cadre de son engagement, la BIAT a pris part au programme de formation organisé par le Conseil Bancaire et Financier (CBF). Réparti sur deux sessions, ce programme a couvert des thématiques essentielles telles que la gouvernance, la gestion administrative et financière, la stratégie de projet et le développement durable.

La BIAT a spécifiquement animé deux journées axées sur la comptabilité et la finance, renforçant les capacités des gestionnaires des sociétés communautaires. Cet accompagnement technique vise à structurer ces entités et à maximiser leur impact économique et social, tout en leur facilitant l’accès aux financements.

Une vision inclusive et durable

La BIAT a récemment signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour financer les sociétés communautaires. Ce partenariat met en lumière l’engagement de la BIAT envers un développement économique durable et inclusif.

La BIAT propose également un accompagnement personnalisé pour guider les entrepreneurs dans la mise en œuvre et la pérennisation de leurs projets. Grâce à une expertise pointue, les équipes de la BIAT accompagnent ces structures dans le montage financier de leurs projets et les aident à relever les défis opérationnels et à saisir les opportunités de croissance.

Une équipe dédiée au siège de la banque centralise l’ensemble du processus d’accompagnement des sociétés communautaires. Elle accompagne les entrepreneurs à chaque étape, en leur offrant des conseils personnalisés, un suivi et un soutien spécifiques à leurs besoins. Par ailleurs, le réseau des 205 agences de la BIAT est mobilisé pour fournir les informations pratiques et pour recevoir les dossiers dans les meilleures conditions.

Un partenaire engagé pour un impact durable

Forte de son rôle d’acteur de référence, la BIAT se positionne comme un catalyseur de transformation pour les sociétés communautaires. En combinant conseils stratégiques, formations sur mesure et solutions financières adaptées, elle soutient les entrepreneurs locaux dans leur ambition de bâtir des projets pérennes pour contribuer durablement au développement des régions.

Banque responsable, la BIAT contribue activement au développement économique et social, en favorisant l’émergence d’initiatives locales et en renforçant les dynamiques communautaires. Cet engagement illustre la volonté de la banque de participer à une croissance inclusive, durable et responsable, en mettant son expertise et ses ressources au service de projets à fort impact.

A propos des sociétés communautaires :

Les sociétés communautaires sont des initiatives d’économie sociale et solidaire basées sur une gouvernance collégiale, où les actionnaires se partagent équitablement les bénéfices. En Tunisie, le décret n°15-2022 régit ces sociétés, visant une répartition équitable des richesses et le développement régional. Les sociétés communautaires doivent avoir un capital minimum de 10.000 DT pour les sociétés communautaires locales ou 20.000 DT pour celles qui exercent à l’échelle régionale , et au moins 50 membres. Chaque membre détient une seule action avec une voix égale, et un conseil d’administration gère la société. Jusqu’à 35% des bénéfices peuvent être partagés entre les membres. Ces sociétés sont prioritaires dans la politique nationale de développement économique et social, visant à promouvoir une gestion participative et équitable des ressources locales et à renforcer l’autonomie économique des régions.

