Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé les responsables des laboratoires et unités de recherche à déposer les rapports de leurs activités scientifiques réalisées en 2024 sur le site web du système de gestion des structures de recherche, accessible à l’adresse www.gsr.rnu.tn, au plus tard le 28 février prochain.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du suivi annuel des activités scientifiques des laboratoires et unités de recherche, et vise à fixer les budgets nécessaires pour l’année 2025.

Le ministère a rappelé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que chaque responsable est tenu de soumettre des informations précises sur la plateforme afin de les utiliser pour évaluer les performances de la structure de recherche, fixer son budget et calculer la prime d’encouragement à la production scientifique.

Par ailleurs, le ministère a exhorté les chercheurs et les enseignants universitaires permanents membres des laboratoires et unités de recherche à vérifier que leurs productions scientifiques réalisées en 2024 figurent dans les rapports annuels déposés par les responsables des laboratoires et unités de recherche.

Cela peut être fait en saisissant leur numéro de carte d’identité nationale dans le champ dédié sur le site du système de gestion des structures de recherche, précise le communiqué.

Si un chercheur ou un enseignant universitaire constate que tout ou une partie de sa production scientifique ne figure pas sur le site, il doit en informer le responsable du laboratoire ou de l’unité de recherche, qui devra alors introduire les modifications nécessaires sur la plateforme avant le 28 février prochain.

En outre, le ministère appelle les chercheurs et enseignants universitaires permanents n’appartenant pas à un laboratoire ou une unité de recherche à déposer leurs productions scientifiques réalisées en 2024 sur la plateforme qui leur est dédiée, et ce, avant la date limite du 28 février prochain.