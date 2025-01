Le ministre du commerce et du développement des exportations, Samir Abid a appelé mercredi, à réactiver le conseil d’affaires tuniso-omanais et à redynamiser les relations entre les chambres de commerce et d’industrie en Tunisie et à Oman et les structures de promotion des exportations dans les deux pays.

Présidant les travaux du forum d’affaires tuniso-omanais, le ministre a souligné l’importance de tirer profit des opportunités offertes dans les deux pays, pour développer le partenariat et l’investissement mixte. Et de pointer la nécessité d’établir des mécanismes de coopération à même de renforcer les échanges commerciaux.

De son côté, l’ambassadeur d’Oman à Tunis, Hilal Ben Abdallah Ben Ali Al-Sanani a mis l’accent sur l’importance du partenariat public/privé dans le renforcement du développement durable, affirmant que les autorités concernées dans les deux pays œuvrent à renforcer la coopération bilatérale à travers la commission mixte tuniso-omanaise.

La rencontre s’est tenue dans le cadre de la visite qu’effectue du 19 au 26 janvier 2025, une délégation d’hommes d’affaires représentant la Chambre d’industrie et du commerce d’Oman en Tunisie. La délégation compte parmi ses membres des hommes d’affaires opérant dans les industries agroalimentaires, les matériaux de construction et l’industrie du verre.