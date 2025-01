Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a salué, mercredi, lors d’un entretien, à Davos, en Suisse, avec son homologue portugais, Paulo Rangel, la dynamique positive caractérisant les relations tuniso-portugaises au cours des dernières années.

Cette dynamique s’est manifestée par l’intensification des échanges et des visites entre les hauts responsables des deux pays amis, ainsi que par le développement enregistré dans les échanges commerciaux.

Elle s’est également traduite par l’augmentation du nombre de touristes portugais visitant la Tunisie, qui a atteint près de cinquante mille au cours de l’année écoulée, outre l’accroissement de la communauté tunisienne résidant au Portugal, notamment les étudiants tunisiens dans divers domaines scientifiques et niveaux universitaires.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler conjointement pour poursuivre et renforcer le rythme de coopération, à travers la mise en œuvre des engagements bilatéraux, l’échange de visites et l’organisation de réunions sectorielles et ce, afin de hisser ces relations au niveau des aspirations communes et de concrétiser le potentiel économique, commercial, touristique, culturel et universitaire qu’elles recèlent.

Mohamed Ali Nafti participe à la 55e édition du Forum Économique Mondial qui se tient à Davos, en Suisse, du 20 au 24 janvier courant.