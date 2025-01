Le Centre de la Jeunesse Ettadhamen, destiné à devenir l’un des espaces les plus importants du gouvernorat de l’Ariana, a été inauguré mardi en présence de personnalités officielles, de membres de la société civile, ainsi que de représentants de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil des régions et des districts.

“Le Centre de Jeunes d’Ettadhamen s’étend sur 1 000 mètres carrés et comprend de nombreux ateliers sportifs et culturels ouverts aux jeunes de la cité d’Ettadhamen. Son inauguration coïncide avec le lancement de la radio web MaghroumIN, une plateforme médiatique permettant aux jeunes d’exprimer leurs opinions, de participer à l’analyse des problèmes de la région et de contribuer à leur résolution dans le respect des droits et de la dignité”, a déclaré Marwène Chaïeb, président de l’Association Tadhamen du Sport et des Loisirs, en charge de la gestion de ce nouveau centre, à l’agence TAP.

Ce centre est financé par l’Union Européenne dans le cadre du projet MaghroumIN, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le projet MaghroumIN vise à renforcer l’inclusion et la participation des jeunes tunisiens en situation de vulnérabilité dans la vie publique à travers la culture, le sport et la création.

Selon Sofiène Zarraa, coordinateur du Centre, ce dernier peut accueillir près de 1700 jeunes et propose 14 activités sportives, telles que le badminton, le taekwondo, le kick-boxing, le speedball, la pétanque et l’haltérophilie. Il abritera également divers clubs sportifs et culturels, dont le Club des Jeux électroniques, le Club de Robotique, le Club de la Création de Contenus et le Club de Cinéma, ainsi qu’un espace dédié à la révision et à la formation et une radio web baptisée “Radio MaghroumIN”.