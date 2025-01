Les voies légales et les mécanismes de la migration circulaire pour le travail a été le thème d’une journée d’information régionale, organisée, mardi, à Sousse, à l’initiative de la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi.

La tenue de cette rencontre, qui se poursuit sur deux jours, avec la participation de toutes les parties concernées, telles que le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), s’inscrit dans une démarche visant à sensibiliser à l’importance de la coopération et du partage des responsabilités en matière de gestion et de gouvernance de la migration.

Dans une déclaration, mardi, à l’Agence TAP, le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle de Sousse, Tarek Mahjoub a souligné que cet événement a été l’occasion d’expliquer les concepts liés à la migration, de présenter les accords bilatéraux entre la Tunisie et la France dans ce domaine, ainsi que de faire connaître les mécanismes disponibles pour les programmes de migration circulaire pour le travail.

Mahjoub a expliqué que le concept de migration circulaire consiste à créer un mouvement circulaire de la main-d’œuvre migrante entre le pays d’origine et le pays d’accueil, dans les deux sens, en offrant des conditions de travail adaptées qui permettent de protéger les droits des travailleurs tout au long de la période migratoire.

Ce mécanisme légal concerne particulièrement les travailleurs saisonniers ou les jeunes professionnels dans des métiers variés et recherchés, a-t-il précisé.

Il a également mentionné que l’accord cadre Tunisie-France, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française signé à Tunis le 28 avril 2008, représente un cadre important pour la gouvernance de la migration de la main-d’œuvre tunisienne et pour le développement du concept de bénéfice mutuel trilatéral entre le pays d’origine, le pays d’accueil et le migrant.

financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OFFI, ce projet vise à renforcer la mobilité professionnelle et circulaire entre la Tunisie et les pays européens, en particulier la France, à travers des contrats de travail pour les jeunes et des contrats de travail saisonnier, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme, selon la responsable de la communication du programme THAMM OFII “Vers une approche globale de la gouvernance des migrations de travail et de la mobilité de la main-d’œuvre en Afrique du Nord”, Ghada Hadhbaoui, à l’Agence TAP.