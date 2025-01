Ennakl Automobiles clôture l’année 2024 en consolidant son leadership sur le marché de l’importation automobile, avec 6 599 immatriculations et une part de marché de 13%, hors voitures populaires. Malgré une légère baisse du chiffre d’affaires, l’entreprise affiche des indicateurs financiers solides, notamment une trésorerie en forte hausse et des placements en nette progression. Parallèlement, Ennakl poursuit son engagement socioculturel à travers sa participation à la Biennale de l’Art, affirmant ainsi son rôle d’acteur économique et citoyen en Tunisie.

Indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2024

– La société Ennakl Automobiles a confirmé, au terme du dernier trimestre de 2024, sa position de leader des importateurs, hors voitures populaires, avec 6 599 immatriculations et une part de marché de 13% Grâce à un réseau de distribution performant et son engagement envers l’excellence et la satisfaction client, la société ENNAKL a pu se démarquer sur le marché de l’importation automobile en Tunisie confirmant ainsi son rôle d’acteur incontournable.

– Dans le cadre de son engagement en faveur du développement social et culturel en Tunisie, la société ENNAKL a participé à l’événement « Biennale de l’Art sous le thème « Pop Art 2024 – Saison II ». À travers cette initiative, la société réaffirme son rôle d’acteur engagé dans la promotion de la créativité et du patrimoine artistique, offrant ainsi aux nouvelles générations d’artistes une opportunité précieuse d’exprimer leur talent et de se faire connaître sur la scène culturelle.

– Le chiffre d’affaires durant l’année 2024 a enregistré une régression de 7,81% par rapport à l’année 2023 passant de 645,120MD à 594,719MD.

– Les charges financières ont diminué de 39,77% passant de 7,216MD au 31/12/2023 à 4,346 MD au 31/12/2024 justifiée essentiellement par la baisse des frais d’escompte.

– La trésorerie s’est établie, au 31/12/2024 à 27,343 MDT contre 10,427 MDT une année auparavant, soit une hausse de 162%.

– Les produits des placements, composés essentiellement des dividendes des participations, ont atteint 16,658 MD au 31/12/2024 contre 10,436 MD au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation significative de 60%.

– La masse salariale s’est établie à 25,679 MD au 31/12/2024 contre 23,752 MD à la même période en 2023, soit une augmentation de 8,2%.

– Les investissements ont augmenté passant d’un montant de 4,512MD en 2023 à un montant de 7,080 MD en 2024 reflétant ainsi la stratégie de la société de maintenir un rythme d’investissement garantissant une croissance durable et pérenne.