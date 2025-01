Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) accueillera, dans le cadre de son salon culturel “Majales Ennejma Ezzahra”, une conférence le mardi 21 janvier 2025 à 10h00 sur “La Rachidia : L’édifice et l’héritage”, qui sera donnée par le professeur Mokhtar Mostaycer, ancien secrétaire général de la Rachidia, et modérée par le professeur Fethi Zghonda.

Dans son ouvrage en langue arabe “La genèse de la Rachidia, les dits et les non-dits” publié en 2015, Mokhtar Mostaycer évoque les différentes étapes et facteurs ayant contribué directement et indirectement à la création de la prestigieuse institution musicale tunisienne et la plus ancienne dans le monde arabe.

En se basant sur une documentation écrite (ouvrages, coupures de presse…) des manuscrits, études, des archives officiels et des archives privées notamment de Mustapha Kaak (grand vizir de Lamine Bey de 1947-1950), l’auteur a voulu dévoiler pour la première fois l’impact important de la création de la Rachidia sur la scène culturelle en général et la scène musicale en particulier dans les années 30.

L’ouvrage livre en seconde partie des portraits complets de plus de 40 personnalités notamment de la sphère politique, intellectuelle, artistique, ayant contribué à la création de la Rachidia avec des informations présentées pour la première fois sur le rôle joué notamment par Mustapha Sfar, Mustapha Kaak, Jameleddine Bousnina, Mohamed Ghanem, et bien d’autres “personnages oubliés et non révélés mais qui ont joué un rôle crucial dans le développement de la musique tunisienne au cours des 19ème et début 20ème siècles”.