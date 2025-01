Le Groupement interprofessionnel des dattes entamera bientôt l’aménagement de six points de vente du producteur au consommateur, répartis dans les villes de Bizerte, Béja, Nabeul, Sfax, Sousse et Tunis, et ce, en prévision de l’avènement du mois de Ramadan (mars prochain).

Cette initiative prend place sous l’égide du ministère de l’Agriculture, des ressources hydraulique et de la Pêche, a indiqué à la TAP, le directeur régional du Groupement, Iadh Ben Hmed.

« L’opération vise à dynamiser le marché intérieur, à aider les agriculteurs producteurs de dattes à écouler leur production, à améliorer leurs revenus, ainsi qu’à fournir des dattes aux consommateurs tunisiens à des prix abordables et adaptés à leur pouvoir d’achat », a-t-il expliqué.

Un communiqué a été publié à cet effet, détaillant les procédures de participation, à la suite de quoi, des listes de participants seront établies, avec une priorité donnée aux petits producteurs et aux agriculteurs n’ayant pas pris part aux éditions précédentes.

Ben Hmed a appelé les agriculteurs à veiller à la qualité des dattes proposées dans ces points de vente, tout en s’assurant que les prix soient accessibles au consommateur tunisien, afin de faciliter l’écoulement de grandes quantités de dattes sur le marché intérieur.