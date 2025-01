Un atelier d’une journée et demie sur les enjeux du développement durable dans les pays et les territoires méditerranéens sera organisé, les 26 et 27 février 2025, à Tunis, à l’initiative du Centre d’activités régionales Plan d’Action pour la Méditerranée, “Plan Bleu”, le Programme des nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et la Saison Bleue.

Cet évènement qui réunira des experts et des parties prenantes tunisiens autour de la thématique “Les chemins de transition MED 2050”, s’inscrit dans le cadre de l’’exercice de “prospective MED 2050”, lancé en 2019 à la demande des pays de la Convention de Barcelone, dans un contexte de forte accélération des menaces sur la Méditerranée, indiquent les organisateurs de cet évènement.

La prospective MED 2050 a pour principaux objectifs d’anticiper les évolutions des écosystèmes méditerranéens notamment marins dans les trois prochaines décennies et déterminer les conditions de sa résilience à long terme, fournir les éclairages utiles à une transition de la région vers un développement durable indispensable à la protection de ces écosystèmes et identifier les risques majeurs de crises ou de ruptures et prévenir ceux pouvant avoir un impact négatif et déterminant sur les deux objectifs précédents.

“L’atelier de Tunis s’inscrit dans une étape importante de cet exercice, celle des chemins de transition où il s’agira notamment à partir de deux scénarios MED 2050 choisis par les participants”, lit-on , dans le communiqué des organisateurs.

Il s’agit également d’identifier les actions prioritaires possibles à mener dans le pays à court, moyen et long terme pour aller vers le scénario désirable et aussi faire des recommandations en termes de politiques publiques et de leviers d’action possibles à mobiliser.