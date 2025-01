Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, mardi, en marge de sa participation au Forum de Davos, le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo.

Le ministre a, à cette occasion, réitéré l’importance que le président de la République, Kaïs Saïed, accorde au rôle social de l’Etat et de ses institutions.

Le gouvernement tunisien, a-t-il dit, considère la justice sociale comme un pilier fondamental de ses politiques publiques, et ce en multipliant les initiatives législatives et les mesures pratiques adoptées visant à promouvoir la justice sociale en tant qu’intérêt commun, garantissant des conditions de travail dignes et décentes.

Le ministre a, par ailleurs, passé en revue les réformes en cours visant à éliminer toutes les formes de travail précaire et à garantir à l’ensemble des travailleurs une couverture sociale adéquate, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a rappelé l’engagement de la Tunisie dans des initiatives mondiales et régionales en faveur de la justice sociale, telles que la Coalition mondiale pour la justice sociale, l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, et la Coalition internationale pour l’égalité salariale. Ces actions, a-t-il dit, s’inscrivent dans l’optique d’une démarche de coordination entamée avec les partenaires de la Tunisie en Afrique et dans le monde pour renforcer ces initiatives et veiller à leur mise en œuvre effective dans la politique sociale du continent africain.

De son côté, Gilbert Houngbo a salué l’engagement de la Tunisie dans la Coalition mondiale pour la justice sociale ainsi que son rôle de leadership régional dans ce domaine.

Il a réaffirmé, à cet égard, la disposition de l’OIT à continuer d’apporter son soutien à la Tunisie et à ses programmes sociaux novateurs, en particulier en matière de création d’emplois décents, de renforcement de la résilience des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des startups, et de promotion du développement local.

Le Directeur général de l’OIT a, également, salué le rôle actif de la Tunisie en tant que membre représentant les groupes africain et arabe au sein du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail.