L’Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA) a organisé mardi à Tunis un atelier de travail pour annoncer le lancement d’un projet de recherche intitulé « Des systèmes d’approvisionnement innovants pour une restauration scolaire de qualité et une agriculture locale résiliente en Tunisie », financé par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) au Canada, dans le but d’améliorer la qualité des repas scolaires et de renforcer le développement de l’agriculture locale en Tunisie.

La cheffe du département de formation et d’information à l’INNTA, Chiraz Beji, a déclaré à l’Agence TAP que ce projet vise à offrir aux élèves des repas équilibrés et sains contenant des minéraux, des protéines et des graisses saines telles que l’huile d’olive.

« Ce projet peut aussi contribuer à créer une mobilité économique pour les petits agriculteurs et à réduire le coût du transport grâce à la proximité des fournisseurs locaux avec les écoles primaires équipées de cantines scolaires », a-t-elle ajouté.

Dans un premier temps, ce projet contribuera à l’approvisionnement des cantines de 30 écoles à travers l’ensemble du pays a-t-elle affirmé, relevant que les écoles primaires concernées sont réparties sur trois gouvernorats, à savoir Kairouan, Siliana et Nabeul, à raison de 10 écoles primaires équipées de cantines scolaires dans chaque gouvernorat.

« Cette expérience pilote sera généralisée sur le reste des écoles primaires équipées de cantines après évaluation » a-t-elle confirmé.

Pour sa part, Mohamed Jawhar Mejri, directeur à l’office des œuvres scolaires au ministère de l’Éducation, a déclaré à l’Agence TAP qu’environ 4 000 élèves bénéficient, au cours de l’actuelle année scolaire, de repas scolaires chauds (un plat) dans 24 écoles primaires équipées de cantines scolaires, tandis qu’environ 307 000 élèves bénéficient de repas froids (sandwichs).

Mejri a reconnu certaines des difficultés rencontrées par les cantines scolaires, notamment la suspension de l’activité de 20 cantines scolaires en raison du manque d’effectifs, notant que l’office des œuvres scolaires a eu recours à la formation de certains de ses employés en cuisine pour surmonter ce problème.

Il a souligné l’importance de ce projet pour l’amélioration de la qualité des repas scolaires, notant qu’il vise à approvisionner les cantines scolaires en produits agricoles locaux frais directement auprès des petits agriculteurs, au lieu de s’appuyer sur le système d’approvisionnement centralisé mis en œuvre par l’office par le biais d’appels d’offres.

«L’approvisionnement des cantines scolaires en produits agricoles frais et locaux nécessite une révision du système de passation des marchés publics qui, selon ses dires, est basé sur le principe du regroupement des achats et non de la fragmentation »a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Abderrazak Bouzouita, a souligné l’importance de ce projet dans le renforcement de la prévention des maladies non transmissibles telles que l’obésité et le diabète.

Il a indiqué que le ministère de la Santé s’emploie à sensibiliser les élèves à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée et à réduire la consommation des aliments industrialisés.

À noter que des représentants des ministères de la Santé, de l’Éducation, de l’Agriculture et de certains organismes publics, ainsi que des représentants de la société civile, ont participé à cet atelier.