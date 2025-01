La Tunisie organisera, du 08 au 11 avril 2025, au Palais des Expositions du Kram à Tunis, cinq salons internationaux dénommés « AFRICA BIG 5 2025 » sous le thème « The Road To Think Green, (La route pour penser vert) ».

L’événement devrait accueillir entre 15 et 20 mille visiteurs professionnels, selon les organisateurs.

«AFRICA BIG 5 2025 » qui sera marqué par la participation de 411 exposants est composé de cinq salons qui se complètent et qui constituent le jumelage d’une grande industrie, a indiqué Basma Hamaidi, en charge de l’organisation des salons, dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis.

En effet, il s’agit de la dixième édition du salon du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables (PETROAFRICA 2025), la deuxième édition du salon de la Logistique et du Transport (LOGISTICA AFRICA EXPO 2025), la première édition de «GREEN AFRICA » et la sixième édition des salons « AFRICA TRAFFIC » et « AFRICA PUBLIC WORKS ».

L’objectif assigné à ces manifestations est promouvoir des secteurs stratégiques à travers l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement et la présentation de produits et de services innovants, a indiqué Hamaidi.

La responsable a , dans le même cadre, révélé que 50 % des entreprises participantes sont des entreprises étrangères provenant notamment de la Libye, de l’Algérie, de la Mauritanie, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte, de Singapour, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Chine, de l’Inde et de l’Iran.

Outre l’exposition, le programme prévoit des workshops, des ateliers et des sessions de formation notamment sur la composante logistique auxquels participeront des décideurs, des chercheurs et des experts locaux et internationaux de renom.

Organisé cette année en Tunisie en collaboration avec l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et son homologue libyenne « National Oil Corporation » (NOC), PETROAFRICA 2025 permettra de discuter des défis du secteur et d’exposer les nouvelles technologies dans la transformation numérique, l’ingénierie et la géophysique, la gestion du carbone et les tendances mondiales de l’énergie.

S’agissant de GREEN AFRICA, il se veut, selon les organisateurs, un événement régional de référence en matière de solutions environnementales pour tous les acteurs professionnels et publics en Afrique et une vitrine pour les solutions environnementales destinée aux industries et aux villes …

Pour ce qui est d’AFRICA PUBLIC WORK, il réunira les acteurs clés du secteur de la construction, en l’occurrence les établissements et les entreprises publics, les entreprises de construction, les fournisseurs de matériaux et d’équipements de construction, les architectes, les ingénieurs et tous les professionnels du secteur.

En ce qui concerne LOGISTICA AFRICA, il regroupera tous les produits et les services innovants du transport, de la logistique et de la Supply Chain (chaine d’approvisionnement) et permettra de promouvoir la Tunisie en tant que route logistique importante en raison de sa position géographique.