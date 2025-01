La première édition des journées de partenariat d’ affaires africains « Africa Business Partenrship Days” se tiendra, du 25 et 27 juin 2025, à Tunis, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec le programme « Arab Africa Trade Bridges Program » relevant de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) , a indiqué le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Il a ajouté, lors d’ une conférence de presse tenue, mardi, à Tunis que cet événement vise à renforcer l’orientation des entreprises tunisiennes exportatrices de biens et des services vers de nouveaux marchés porteurs et à développer les échanges commerciaux avec les pays de l’Afrique subsaharienne.

Il est prévu d’organiser environ 1500 rencontres d’affaires avec la participation de 100 entreprises tunisiennes exportatrices et de 25 acteurs économiques, dont des décideurs, fournisseurs et distributeurs africains, représentant 10 marchés africains (Ouganda, Congo-Brazzaville, Ghana, Gabon, Guinée-, Burkina Faso). Des structures de développement des exportations et des présidents des chambres de commerce et d’industrie représentant le Bénin, le Niger, le Togo et le Mali seront , également, présents à ce conclave .

Ben Hassine a souligné que les secteurs visés sont l’industrie alimentaire, les matériaux de construction et les travaux publics, outre le secteur de la santé (produits médicaux, produits semi-médicaux, médicaments et équipements médicaux) et les services.

Et de poursuivre que les hommes d’affaires africains seront invités à choisir les principaux fournisseurs et prestataires des marchés ciblés et de les contacter directement via le réseau de représentation commerciale du CEPEX dans six pays d’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun, République Démocratique du Congo, Nigéria, Kenya et Sénégal), ainsi que les missions diplomatiques tunisiennes dans les pays concernés. L’objectif est de garantir les meilleures conditions de réussite de ces rencontres professionnelles.