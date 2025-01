“Tarjamat, d’une rive à l’autre” est un cycle d’ateliers de traduction lancé par l’Institut français de Tunisie (IFT) à l’attention de jeunes traducteurs et/ou aspirants traducteurs ayant l’arabe pour langue maternelle et de solides connaissances en français et souhaitant consolider leurs compétences et leurs acquis dans le domaine de la traduction littéraire du français vers l’arabe.

Ce cycle, animé par Walid Soliman, prendra la forme d’ateliers bimensuels, qui auront lieu les samedis après-midi, sur une durée de quatre mois et en format hybride (8 séances en tout).

Les 10 à 12 candidates et candidats sélectionnés travailleront sur une œuvre littéraire à déterminer.

Un comité de sélection composé de spécialistes de la traduction et du service Livre et médiathèques de l’Institut français de Tunisie aura la charge d’évaluer les candidatures ouvertes jusqu’au 2 février 2025.

Walid Soliman est traducteur, écrivain et éditeur. Auteur d’œuvres de fiction comme “La dernière heure d’Einstein” (2008), “Joyeux cauchemars” (2016), il a également traduit une dizaine de livres du français, de l’anglais et de l’espagnol vers l’arabe : “La femme lapidée”, de Freidoune Sahebjam, “Eros dans le roman”, de Mario Vargas Llosa, “L’ami du défunt”, d’Andreï Kourkov… Par ailleurs, il anime des ateliers d’écriture et de traduction dans divers pays (Tunisie, Algérie, Emirats arabes unis, France…). Il a récemment participé à la Fabrique des traducteurs organisée par le Collège International des Traducteurs Littéraires d’Arles en tant que formateur chargé du tutorat français-arabe.

Dernières traductions parues : “Une farouche liberté”, de Gisèle Halimi et Annick Cojean (Maison du Livre, 2022) et “King Kong théorie”, de Virginie Despentes (Kulte, 2023) traduites pour la première fois en arabe.