La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a appelé, hier lundi à la mise en place d’un programme exécutif de partenariat avec l’Organisation des Scouts Tunisiens, lit-on dans un communiqué du département.

Lors d’un entretien tenu au siège du ministère à Tunis avec une délégation de l’Organisation des Scouts Tunisiens, conduite par le commissaire général adjoint de l’organisation, Brahim Dermoul, Asma Jebri a recommandé la formation de sections scouts dans les différentes institutions pour l’enfance, comme les centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance, ainsi que les clubs et complexes pour enfants.

Dans ce contexte, elle a souligné l’importance de renforcer l’esprit patriotique et le leadership chez les enfants afin de former une génération responsable et active.

Par ailleurs, la ministre a pris connaissance des programmes et activités prévus par l’organisation pour la période à venir. Parmi ces événements figurent notamment le Forum national de la jeunesse scoute et le 24ème Congrès national des Scouts Tunisiens, prévu en février prochain.