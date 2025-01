Ce mardi, le ciel tunisien se partagera entre éclaircies et passages nuageux sur la majeure partie du territoire. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une légère remontée des températures.

Ainsi, les maximales oscilleront entre 16 et 20 degrés Celsius dans la plupart des régions, tandis que les hauteurs de l’ouest du pays connaîtront des températures plus fraîches, avoisinant les 14 degrés.

Côté vent, une brise faible à modérée soufflera du secteur ouest dans le nord, tandis que le centre et le sud du pays seront balayés par des vents plus soutenus. Enfin, les navigateurs et les pêcheurs devront être vigilants car la mer sera agitée, voire très agitée, dans le golfe de Gabès.