La compétition de la Ligue des Champions reprend cette semaine pour la septième journée de la phase régulière. Mardi plusieurs chocs sont au programme, notamment parmi les favoris, Atalanta, Liverpool, Barcelone et Juventus.

Mercredi le choc à suivre absolument avec le face à face PSG et Manchester City et les matchs avec le Real Madrid et Arsenal notamment.

Le programme de la 7e journée

Mardi 21 janvier 2025

Monaco vs. Aston Villa – 18h45 sur CANAL+ Foot et CANAL+ LIVE 2

– 18h45 sur CANAL+ Foot et CANAL+ LIVE 2 Atalanta vs. Sturm Graz – 18h45 sur CANAL+ LIVE 1

– 18h45 sur CANAL+ LIVE 1 Liverpool vs. Lille – 21h sur CANAL+ Foot et CANAL+ LIVE 1

– 21h sur CANAL+ Foot et CANAL+ LIVE 1 Atlético Madrid vs. Leverkusen – 21h sur CANAL+ Sport et CANAL+ LIVE 2

– 21h sur CANAL+ Sport et CANAL+ LIVE 2 Benfica vs. Barcelone – 21h sur CANAL+ LIVE 3

– 21h sur CANAL+ LIVE 3 Bologne vs. Dortmund – 21h sur CANAL+ LIVE 4

– 21h sur CANAL+ LIVE 4 Bruges vs. Juventus – 21h sur CANAL+ LIVE 5

– 21h sur CANAL+ LIVE 5 Bratislava vs. Stuttgart – 21h sur CANAL+ LIVE 6

– 21h sur CANAL+ LIVE 6 Étoile Rouge de Belgrade vs. PSV Eindhoven – 21h sur CANAL+ LIVE 7

Mercredi 22 janvier 2025